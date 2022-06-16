دولة أفريقية تشهد الموجة السادسة لـ«كورونا»

تشهد كينيا موجة سادسة من تفشي فيروس كورونا، حيث زاد عدد الإصابات في البلاد بنسبة 92% في المتوسط خلال شهر حتى الآن، مقارنة بالأسابيع الأربعة السابقة له.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن القائم بأعمال مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أحمد أوجويل أوما، القول في إفادة عبر الإنترنت اليوم الخميس إن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أصبحت ثانية دولة في المنطقة تشهد موجة سادسة بعد جزر موريشيوس. وأفاد أوما بأن إثيوبيا والمغرب وكيب فيردي (الرأس الأخضر) تمر بموجة خامسة من الوباء.

وبذلك يرتفع عدد الدول الأفريقية التي سجلت موجة خامسة من الوباء إلى 16 دولة، وفقا لبيانات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال أوما إن ما يصل إلى 39 دولة، أو 71% من جميع الدول الأعضاء في المنظمة المعنية بالصحة، سجلت معدل وفيات مرتبطاً بالفيروس أعلى من المتوسط العالمي، وهو 2ر1%، مع تسجيل الصومال والسودان معدل وفيات يزيد على 5%.