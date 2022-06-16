الجمعة 17 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
تقرير دولي: ثلث السودانيين يواجهون خطر الجوع
أرشيفية
16 يونيو 2022 17:58

قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الخميس إن ثلث مواطني السودان يواجهون خطر الجوع بسبب التغيرات المناخمية وتداعيات الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البرنامج القول في تقييم جديد إن الوضع سوف يتفاقم ما بين الآن وشهر سبتمبر المقبل، حيث سوف يؤدي لتصنيف 40% من تعداد سكان السودان البالغ عددهم 44 مليون نسمة على أنهم "يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

وقال إيدي روي مدير البرنامج في السودان "علينا أن نتحرك سريعاً لتجنب زيادة مستويات الجوع وإنقاذ الأرواح التي تضررت بالفعل".

وأشار تقرير البرنامج إلى أن الصراع المحلي وموجات الجفاف والفيضانات وضعف المحاصيل والهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي أدى لارتفاع أسعار الأغذية والوقود...كل ذلك ساهم في تفاقم الجوع بالسودان.

المصدر: وكالات
جوع
السودان
برنامج الأغذية العالمي
آخر الأخبار
إصابة بنوبة قلبية
دنيا
نموذج يتنبأ بفعالية أدوية النوبات القلبية
اليوم 23:19
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: تمكين «أصحاب الهمم» جزء لا يتجزأ من رؤية القيادة
اليوم 23:04
بايدن أثناء منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ
عربي ودولي
بايدن: أمن المناخ وأمن الطاقة مرتبطان
اليوم 22:35
غلاف الكتاب
ثقافة
«الفكر والمعرفة» يناقش كتاب «باراديم أجمل للحياة»
اليوم 22:21
طفل يتلقى جرعة من لقاح كورونا
عربي ودولي
«الصحة العالمية» تصدر بياناً بشأن لقاحات كورونا المعدلة
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©