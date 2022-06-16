تقرير دولي: ثلث السودانيين يواجهون خطر الجوع

قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الخميس إن ثلث مواطني السودان يواجهون خطر الجوع بسبب التغيرات المناخمية وتداعيات الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البرنامج القول في تقييم جديد إن الوضع سوف يتفاقم ما بين الآن وشهر سبتمبر المقبل، حيث سوف يؤدي لتصنيف 40% من تعداد سكان السودان البالغ عددهم 44 مليون نسمة على أنهم "يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

وقال إيدي روي مدير البرنامج في السودان "علينا أن نتحرك سريعاً لتجنب زيادة مستويات الجوع وإنقاذ الأرواح التي تضررت بالفعل".

وأشار تقرير البرنامج إلى أن الصراع المحلي وموجات الجفاف والفيضانات وضعف المحاصيل والهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي أدى لارتفاع أسعار الأغذية والوقود...كل ذلك ساهم في تفاقم الجوع بالسودان.