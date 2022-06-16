«الصحة العالمية» تصدر بياناً بشأن «جدري القردة»

أقرت منظمة الصحة العالية في أفريقيا بأن الانتشار الحالي لجدري القرود في دول لم يكن مستوطنا فيها من قبل في القارة هو أمر يثير المخاوف، إلا أنها قالت إنها لا توصي بتلقيح شامل في هذه المرحلة. وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا، في إفادة عبر الإنترنت اليوم الخميس، إن ثماني دول في أفريقيا أبلغت عن حالات إصابة بفيروس جدري القرود، من بينها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون وجمهورية الكونغو. وأضافت أن غانا والمغرب، اللتين لم تسجلا من قبل حالات إصابة بالمرض الفيروسي، لديهما الآن خمس حالات مؤكدة وحالة مؤكدة واحدة، على التوالي. فيما أبلغت إثيوبيا وغينيا وليبيريا وموزمبيق وسيراليون والسودان وأوغندا عن حالات اشتباه، علما بأن هذه الدول لم تسجل حالات في السابق. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنها القول: "من الواضح أن هذا وضع غير عادي، يؤثر على المزيد والمزيد من الدول". وفيما يتعلق بتوزيع لقاحات، قالت: "نحن بالتأكيد لا نوصي بالتطعيم الشامل في هذه المرحلة. ورغم ذلك، علينا أن نضمن أننا مستعدون إذا ما اقتضت الحاجة". ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لتقييم ما إذا كان الانتشار الحالي لجدري القرود يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا" أم لا.

المصدر: وكالات