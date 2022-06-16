الجمعة 17 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
«الصحة العالمية» تصدر بياناً بشأن «جدري القردة»
«الصحة العالمية» تصدر بياناً بشأن «جدري القردة»
16 يونيو 2022 16:57

أقرت منظمة الصحة العالية في أفريقيا بأن الانتشار الحالي لجدري القرود في دول لم يكن مستوطنا فيها من قبل في القارة هو أمر يثير المخاوف، إلا أنها قالت إنها لا توصي بتلقيح شامل في هذه المرحلة.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا، في إفادة عبر الإنترنت اليوم الخميس، إن ثماني دول في أفريقيا أبلغت عن حالات إصابة بفيروس جدري القرود، من بينها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون وجمهورية الكونغو.

وأضافت أن غانا والمغرب، اللتين لم تسجلا من قبل حالات إصابة بالمرض الفيروسي، لديهما الآن خمس حالات مؤكدة وحالة مؤكدة واحدة، على التوالي.

فيما أبلغت إثيوبيا وغينيا وليبيريا وموزمبيق وسيراليون والسودان وأوغندا عن حالات اشتباه، علما بأن هذه الدول لم تسجل حالات في السابق.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنها القول: "من الواضح أن هذا وضع غير عادي، يؤثر على المزيد والمزيد من الدول".

وفيما يتعلق بتوزيع لقاحات، قالت: "نحن بالتأكيد لا نوصي بالتطعيم الشامل في هذه المرحلة. ورغم ذلك، علينا أن نضمن أننا مستعدون إذا ما اقتضت الحاجة".

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لتقييم ما إذا كان الانتشار الحالي لجدري القرود يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا" أم لا.

المصدر: وكالات
أفريقيا
منظمة الصحة العالمية
الصحة العالميةانفلونزا الخنازير
آخر الأخبار
إصابة بنوبة قلبية
دنيا
نموذج يتنبأ بفعالية أدوية النوبات القلبية
اليوم 23:19
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: تمكين «أصحاب الهمم» جزء لا يتجزأ من رؤية القيادة
اليوم 23:04
بايدن أثناء منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ
عربي ودولي
بايدن: أمن المناخ وأمن الطاقة مرتبطان
اليوم 22:35
غلاف الكتاب
ثقافة
«الفكر والمعرفة» يناقش كتاب «باراديم أجمل للحياة»
اليوم 22:21
طفل يتلقى جرعة من لقاح كورونا
عربي ودولي
«الصحة العالمية» تصدر بياناً بشأن لقاحات كورونا المعدلة
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©