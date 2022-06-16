رئيس ليتوانيا يتعهد بإعادة بناء أوكرانيا

وصف الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب بأنها «التزام شخصي». وقال نوسيدا أمام البرلمان الليتواني: «رأيت بأم عيني منازل أوكرانية مدمرة، لم يتبق منها سوى جدران متفحمة. أشعر بحزن عميق ومؤلم على النفوس البشرية التي دُمرت بشكل لا يمكن إصلاحه».

وتعهد الرئيس الليتواني بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية والدعم الإنساني لأوكرانيا، وشكر مواطنيه على تضامنهم مع اللاجئين الأوكرانيين وعلى تبرعاتهم.

وقال نوسيدا إن: «مصير أوروبا بأكملها يتحدد في أوكرانيا اليوم. لذلك من الضروري كبح جماح الطموحات روسيا من خلال التعاون مع أصدقائنا وحلفائنا... وقبل كل شيء، يجب عليها التأكد من أن جهود دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) قائمة على الوحدة والسرعة والحسم».