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حرائق تدمر 2700 فدان في إسبانيا
من إسبانيا
16 يونيو 2022 16:44

قالت فرق الإطفاء المحلية، اليوم الخميس، إن ثلاثة حرائق غابات في إقليم قطالونيا الإسباني حولت نحو 2700 فدان من الغابات والأحراش إلى رماد، بعد أن تسببت موجة حر يشهدها الإقليم في ارتفاع درجات الحرارة لتقترب من معدلات قياسية.

وقالت إدارة الإطفاء في الإقليم على تويتر إن الحرائق اشتعلت أمس الأربعاء بالقرب من بلدات بالدومار وكوربيرا ديبري وكاستيلار ريبيرا. ويكافح الحرائق مئات العاملين في الإطفاء باستخدام مئات الشاحنات ونحو 12 طائرة.

وتشهد إسبانيا موجة حر قائظ منذ أواخر الأسبوع الماضي، هي أبكر موجة حر صيفية في البلاد منذ عام 1981.

وحتى الخامس من يونيو كانت المنطقة المحترقة في إسبانيا أقل بنسبة 34 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. ولكن خليطاً من الطقس الحار والرياح والعواصف الرعدية أشعل عدة حرائق غابات في أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات
إسبانيا
حرائق
حرائق الغابات
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