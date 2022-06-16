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سلطان عمان يأمر بإجراء تعديل وزاري
سلطان عمان
16 يونيو 2022 14:49

أصدر  سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد اليوم الخميس مرسوما سلطانيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.

ووفق التلفزيون العماني عبر حسابه على "تويتر" اليوم ،  أصدر السلطان هيثم مرسومين بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء ونظام المحافظات.
كما أصدر السلطان هيثم مرسومين بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، وبتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي ، وتقرر نقل 
اختصاص حصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وشملت المراسيم تعيين محافظين وبعض المناصب حيث جرى تعيين  الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، والدكتور هلال 
بن علي بن هلال السبتي وزيرا للصحة.

وتعيين عيسى بن حمد بن محمد العزري أمينا عاما للمجلس الأعلى للقضاء ، وتعيين محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائبا لرئيس المجلس الأعلى 
للقضاء بذات مرتبته ومخصصاته المالية .

كما تقرر تعيين الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير ، ونقل طلال بن سليمان بن حبيب 
الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته المالية. 

المصدر: رويترز
عمان
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