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10 آلاف مدني ما زالوا موجودين في سيفيرودونيتسك
من أوكرانيا
16 يونيو 2022 14:35

أكد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، اليوم الخميس، على تطبيق تلغرام، أن نحو عشرة آلاف مدني ما زالوا موجودين في مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية في دونباس التي يحاول الروس السيطرة عليها منذ أسابيع.

وكتب «منذ أربعة أشهر تقريباً يحلم (الروس) بالسيطرة على سيفيرودونيتسك، حيث لا يزال نحو عشرة آلاف شخص من أصل مائة ألف نسمة من دون احتساب الضحايا».

وأضاف أن «الجيش الروسي يفقد مئات المقاتلين، لكنه يجد جنوداً احتياطيين ويستمر بتدمير سيفيرودونتسك (...) لكن جنودنا يدافعون».

وتتعرض المدينة لقصف مستمر وتشهد معارك في الشوارع منذ أسابيع عدة. ودمرت الجسور الثلاثة التي تربطها بمدينة ليسيتشانسك المجاورة.

المصدر: وكالات
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