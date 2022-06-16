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وصول زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى كييف
وصول زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى كييف
16 يونيو 2022 14:03

دوّت عدة صفارات إنذار من غارات في كييف مع بدء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي زيارة مشتركة لإظهار الدعم لأوكرانيا التي تكافح للصمود في وجه هجوم روسي.

ووصل الزعماء الثلاثة إلى العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر اليوم الخميس، بعد سفرهم معاً أثناء الليل في قطار يستخدم في نقل كبار الزوار إلى أوكرانيا.

 

وقال ماكرون لدى وصوله: «إنها لحظة مهمة. إنها رسالة وحدة نبعث بها إلى الأوكرانيين، (رسالة) دعم، للحديث عن الحاضر والمستقبل، إذ أن الأسابيع المقبلة، كما نعلم، ستكون عصيبة».

وسينضم كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا إلى الزعماء الثلاثة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من المتوقع أن تتطرق إلى مسعى كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحرب ذاتها.

واستغرق الإعداد لهذه الزيارة أسابيع، إذ يتطلع الزعماء الأوروبيون الثلاثة للتغلب على انتقادات داخل أوكرانيا بسبب ردود فعلهم تجاه الحرب.

المصدر: وكالات
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