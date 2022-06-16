السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن «كورنا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية "استمرار إرتداء الكمامات واشتراط التحصين لدخول المنشآت الصحية".

وأصدر مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة السعودية تعميمًا، اليوم الخميس، يتضمن التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الصحية.

وأكد المركز في تعميمه "استمرار لبس الكمامة داخل المنشآت الصحية للعاملين والزوار طول وجودهم في هذه المنشآت وحتى إشعار آخر".

كما تضمن التعميم "استمرار الاشتراط الخاص بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق (توكلنا) للعاملين والزوار عند دخولهم المنشآت الصحية وذلك حتى إشعار آخر".

يأتي ذلك في إطار قرار رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا، وما تضمنه من استثنناءات للمنشآت والأنشطة التي تقتضي طبيعتها الاستمرار في تطبيق الاحترازات ومنها الأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من هيئة الصحة العامة.