ماكرون: زيارتنا إلى كييف رسالة وحدة أوروبية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن زيارته إلى كييف هي "رسالة وحدة أوروبية، موجهة إلى الأوكرانيين لأننا نعلم أن الأسابيع القادمة ستكون صعبة للغاية". ووصل ماكرون في وقت سابق اليوم الخميس إلى كييف، على متن قطار، برفقة المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي. وقال ماكرون، لمحطة "بي.اف.ام.تي.في" الفرنسية، إن القادة سيزورون موقعا كان شهد ارتكاب مجازر.

المصدر: وكالات