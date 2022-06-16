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أحدث حصيلة لكورونا حول العالم
أحدث حصيلة لكورونا حول العالم
16 يونيو 2022 11:41

 أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 3ر537 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 537 مليونا 
و354 ألف حالة مقابل 536 مليونا و636 ألفا في مثل هذا التوقيت يوم أمس.وارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز ستة ملايين و 314 ألف وفاة.
كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 570 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. 

المصدر: وكالات
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