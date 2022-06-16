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توصية أميركية بإعطاء لقاحات كورونا للأطفال بداية من عمر 6 أشهر
توصية أميركية بإعطاء لقاحات كورونا للأطفال بداية من عمر 6 أشهر
16 يونيو 2022 10:34

 صوتت لجنة استشارية رئيسية تابعة لإدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة الأربعاء بالإجماع على التوصية بحصول كل من لقاحي موديرنا وفايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد 19 على تصريح الاستخدام الطارئ للأطفال بداية من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات.
والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات هم المجموعة الأخيرة التي لا يمكنها تلقي اللقاحات. ويعني التصويت أن هؤلاء الأميركيين الصغار يقتربون خطوة أخرى من تلقي لقاحات كوفيد 19، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأميركي.
وفي مطلع الأسبوع الماضي، أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير تحليلها الذي يظهر أن الجرعات من كلتا الشركتين "آمنة وفعالة".

وقال مسؤولون إنه إذا سارت الأمور وفقا للخطة الموضوعة، فقد تصبح اللقاحات متاحة في أقرب وقت ممكن ربما في 21 يونيو، وفقا لأكسيوس.
وعلى الرغم من أن الأطفال يواجهون خطرا محدودا من الإصابة بالفيروس، إلا أنهم مجموعة ضعيفة ويحرص العديد من الآباء على حمايتهم من المرض الذي قد يكون مميتا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأطفال والرضع أقل من 5 أعوام يمثلون نحو 442 حالة من بين أكثر من مليون حالة وفاة مرتبطة بكوفيد19- في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن معدل النقل للمستشفيات بالنسبة لهذه الفئة العمرية لا يزال الأعلى من بين فئات الشباب تحت 18 عاما بنسبة 5ر2 كل 100 ألف شخص، هو ما يؤكد أهمية توفير اللقاحات لهم.

المصدر: وكالات
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