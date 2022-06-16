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ماكرون وشولتس ودراغي في القطار إلى كييف
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط) والمستشار الألماني أولاف شولتز (يمين) ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي (يسار) يسافرون على متن قطار متجه إلى كييف
16 يونيو 2022 10:09

استقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس قطاراً خاصا متوجهين إلى كييف، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية وألمانية.

وقالت قناة "تسي دي اف" الألمانية وصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن القادة الثلاثة استقلوا هذا القطار الخاص في بولندا ويتوقع أن يصلوا صباح الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

ونشرت الصحيفة الإيطالية صوراً للقادة الثلاثة على متن القطار.

المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
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