كوريا الشمالية تعلن تفشي مرض معدٍ آخر

قالت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الخميس إن البلاد أبلغت عن وقوع حالة إصابة بمرض معد آخر في المنطقة الجنوبية الغربية. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأنه تم الإبلاغ عن وقوع حالة إصابة بمرض معد معوي حاد في مدينة هيهجو بجنوب غرب البلاد.وفي كوريا الشمالية، تضم الأمراض المعدية المعوية مجموعة من أنواع عدوى الأمعاء منها حمى التيفويد والكوليرا وغيرها، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء. ووجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تعليمات بوضع إجراءات الحجر الصحي للحالات المشتبه بإصابتها بالمرض المعدي بشكل صارم للحد من انتشاره من أجل منع انتقال المرض. وأمر بإجراء عمليات التقصي الوبائي وتشخيص حالات الإصابة عن طريق الفحص العلمي وإجراء مشاريع التطهير في المنطقة المنكوبة.

المصدر: د ب أ