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الأمم المتحدة تسجل أكبر عدد من النازحين في العالم
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي يحضر مؤتمراً صحفياً في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف
16 يونيو 2022 08:38

أحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم أجبروا على الفرار من ديارهم، وهو أعلى عدد من النازحين يسجل منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت المفوضية في تقرير الاتجاهات العالمية الذي صدر اليوم الخميس إن نزوح المدنيين من أوكرانيا هو أكبر وأسرع أزمة لاجئين نمواً منذ تأسيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 1951.

وأضافت المفوضية ومقرها جنيف أن الهجوم الروسي على أوكرانيا كان من بين حالات الطوارئ المتزامنة المتعددة، إلى جانب أفغانستان، مما دفع الرقم إلى أكثر من 100 مليون.

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي من أن الأرقام ارتفعت كل عام في العقد الماضي، مضيفا أن "الاتجاه الرهيب" سيستمر ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات لحل النزاعات وإيجاد حلول دائمة.

ويشهد العدد ارتفاعاً منذ سنوات، حيث فر أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين فروا من ديارهم في أواخر عام 2021 مقارنة بالسنوات العشر السابقة. 

المصدر: وكالات
الأمم المتحدة
النازحين
اللاجئين
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