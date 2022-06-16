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التحالف الدولي يعتقل قائداً كبيراً في داعش بسوريا
طائرات تابعة للتحالف الدولي (أرشيفية)
16 يونيو 2022 08:08

اعتقلت قوة المهام المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة والتي تقاتل تنظيم داعش، قيادياً بارزاً بالتنظيم 
في سوريا، حسبما ذكر التحالف في بيان الأربعاء.

وجاء في البيان: "تم تقييم الشخص المحتجز على أنه صانع قنابل ومُيّسر من ذوي الخبرة وأصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا".

ووفقاً للتحالف، تم التخطيط للمهمة "بدقة لتقليل مخاطر الأضرار الجانبية، وخاصة أي ضرر محتمل للمدنيين".

وتابع: "لم يُصب أي مدني بأذى خلال العملية ولم تلحق أي أضرار بطائرات التحالف أو أصوله".

وقالت المصادر: " نفذت طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي عملية إنزال جوي على أطراف قرية حيمر جنوب غرب مدينة جرابلس" وإن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات التي نفذت الإنزال بواسطة طائرتين وحماية 4 
طائرات ومسلحين على الأرض.

ونفذت قوات تابعة التحالف الدولي عملية إنزال في شمال سوريا قتل خلالها زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي عام 2019 ثم نفذت عملية مشابهة قتل فيها خليفته أبو إبراهيم القرشي مطلع العام الجاري في ريف إدلب. 

المصدر: وكالات
سوريا
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داعش
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