أميركا ترسل لقاحات كورونا إلى أطفال العالم

بدأت الولايات المتحدة التبرع بلقاحات للأطفال ضد مرض كوفيد-19 خارج حدودها، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء.

وقال بلينكن، خلال اجتماع في واشنطن "بالشراكة مع آلية كوفاكس الدولية" التي تم إنشاؤها في بداية الجائحة لمحاولة ضمان الوصول العادل إلى هذه اللقاحات في كل أنحاء العالم، فإن الولايات المتحدة "ستبدأ التبرع بلقاحات فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و12 عاما".

وأضاف "الشحنة الأولى تغادر اليوم (الأربعاء): 300 ألف جرعة لمنغوليا و2,2 مليون جرعة للنيبال"، مؤكدا أن "هناك الكثير من الجرعات الأخرى جاهزة للدول التي ترغب" في الحصول عليها.