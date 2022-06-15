الخميس 16 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أميركا ترسل لقاحات كورونا إلى أطفال العالم
طفل يتلقى جرعة من لقاح مضاد لكورونا
16 يونيو 2022 01:49

بدأت الولايات المتحدة التبرع بلقاحات للأطفال ضد مرض كوفيد-19 خارج حدودها، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء.
وقال بلينكن، خلال اجتماع في واشنطن "بالشراكة مع آلية كوفاكس الدولية" التي تم إنشاؤها في بداية الجائحة لمحاولة ضمان الوصول العادل إلى هذه اللقاحات في كل أنحاء العالم، فإن الولايات المتحدة "ستبدأ التبرع بلقاحات فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و12 عاما".
وأضاف "الشحنة الأولى تغادر اليوم (الأربعاء): 300 ألف جرعة لمنغوليا و2,2 مليون جرعة للنيبال"، مؤكدا أن "هناك الكثير من الجرعات الأخرى جاهزة للدول التي ترغب" في الحصول عليها.

 

المصدر: آ ف ب
لقاح كورونا
الأطفال
كوفاكس
آخر الأخبار
دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
الرياضي
دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
اليوم 11:15
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
الإمارات
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
اليوم 11:04
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
الإمارات
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
اليوم 10:46
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
الرياضي
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
اليوم 10:45
توصية أميركية بإعطاء لقاحات كورونا للأطفال بداية من عمر 6 أشهر
عربي ودولي
توصية أميركية بإعطاء لقاحات كورونا للأطفال بداية من عمر 6 أشهر
اليوم 10:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©