الكرملين: الاتصالات مع واشنطن ضرورية

لندن (وكالات)

اعتبر الكرملين، أمس، أن الاتصالات لا تزال ضرورية في العلاقات مع الولايات المتحدة، وسط توترات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف أمس، رداً على سؤال عن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا: إن «الاتصالات ضرورية، وسيبقى التواصل واجباً في المستقبل».

وأضاف: «الولايات المتحدة باقية، وأوروبا باقية، لذا بطريقة ما سيتعين علينا التواصل معهم».

ووصلت العلاقات بين روسيا والغرب بالفعل لأدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة حتى قبل أن ترسل موسكو عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا، فيما تسميه «عملية عسكرية خاصة». ورد الغرب على الهجوم بفرض عقوبات غير مسبوقة. واتهمت روسيا واشنطن بشن «حرب اقتصادية» عليها.

وقال بيسكوف: إن الوضع الحالي يجعل من «غير المحتمل» عودة الجانبين إلى ما أسماه «روح جنيف»، في إشارة إلى قمة بين بايدن وبوتين في عام 2021 التي أحيت الآمال في انفراج محدود.

قال بيسكوف: «هل من الممكن العودة إلى روح جنيف، عندما كان هناك بصيص من الأمل؟ احتمال ضعيف جداً»، مضيفاً: «من غير المحتمل أن نعيش في أحلام قديمة، ونحن نرى ما يحدث الآن».