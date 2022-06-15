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البرهان: الحوار في السودان لا يستثني إلا المؤتمر الوطني
عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني
16 يونيو 2022 02:02

أسماء الحسيني (الخرطوم)

جدد رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، التأكيد على أهمية الحوار بين الأفرقاء السياسيين في البلاد.
وشدد خلال لقائه أمس، عدداً من الضباط في القيادة العامة للقوات المسلحة، على تمسكه بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيجاد». وأكد البرهان أنه لا مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة كانت، مضيفاً أن الحوار لا يستثني إلا المؤتمر الوطني.
ولفت رئيس مجلس السيادة إلى وجوب الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية، من أجل التصدي لأي محاولات تستهدف أمن البلاد واستقرارها، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. وشدد على أن «المنظومة الأمنية غير قابلة للمزايدة على قوميتها أو أهدافها الوطنية وهي على قلب رجل واحد». وكانت «الآلية الثلاثية» أطلقت في الثامن من يونيو الماضي جولة رسمية من الحوار المباشر بين كافة الفرقاء، من أجل التوصل إلى حل ينهي المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، على أن تعقد الجولة الثانية يوم الأحد التالي، إلا أنها أجلت لاحقاً لأجل غير مسمى.

عبدالفتاح البرهان
الحوار الوطني
السودان
المؤتمر الوطني
حزب المؤتمر الوطني
مجلس السيادة السوداني
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