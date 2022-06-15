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الأردن يدعو إلى تكثيف جهود تحريك عملية السلام
العاهل الأردني خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية
16 يونيو 2022 01:47

عمّان (الاتحاد)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد فرص حقيقية لإحراز تقدم في تحريك عملية السلام وكسر الجمود الحالي ووقف استمرار دوامة العنف الذي يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع الملك عبدالله برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تناول أيضاً سبل تنسيق الجهود والعمل بشكل تكاملي لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والبيئة والتغير المناخي.
وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء متانة علاقات الشراكة والصداقة التي تجمع بين بلاده والاتحاد الأوروبي والحرص على مواصلة توسيع التعاون في مختلف المجالات، لافتاً إلى أهمية اجتماع مجلس الشراكة بين الجانبين الذي عقد في الأردن  باعتباره أول اجتماع شراكة ينعقد في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

الأردن
عبدالله الثاني
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
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