تفاقم خطر الانقسام في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

وافق البرلمان الليبي، أمس، على الميزانية العامة لحكومة فتحي باشاغا، في خطوة تهدد بتفاقم خطر الانقسام في البلاد.

وتهدف الميزانية، التي أقرها البرلمان في مدينة سرت، لتمويل حكومة باشاغا، الذي لم يتمكن من دخول طرابلس لتسلم السلطة من حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقال متحدث باسم البرلمان، إن البرلمان أقر الميزانية البالغ قيمتها 89.7 مليار دينار ليبي «18.6 مليار دولار» بالإجماع.

وأضاف المتحدث أن الجلسة حضرها 98 من أصل 165 نائباً مع تصويت 5 آخرين لصالحها عن بُعد.

وتأتي هذه الميزانية في إطار تكليف حكومة جديدة من قبل البرلمان في فبراير الماضي رغم عدم الاعتراف بقرار التكليف من قبل الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي مازالت تمارس عملها في العاصمة الليبية طرابلس.

يشار أن الحكومة المكلفة حديثاً من قبل البرلمان وبرئاسة فتحي باشاغا أعلنت أنها ستمارس عملها من مدينه سرت وسط ليبيا بعد تعثر دخولها

العاصمة طرابلس لأكثر من مرة وعدم الاعتراف بها دولياً.

بدوره، اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أطرافاً دولية لم يسمها بالسعي إلى إفساد أي توافق ليبي - ليبي، ودعمها فقط التوافقات التي تخدم مصالحها غير المشروعة.

واعتبر صالح أن التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي - الليبي هو ما نتج عنه الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، ووصفها بأنها وحدها القادرة على إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

بدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن حكومته لن تسمح بحدوث حرب رابعة في ليبيا، مضيفاً أن إيقاف الحروب من أولويات حكومته.

وأكد الدبيبة أن كل الأجسام السياسية متأخرة عن جدولها الزمني، مضيفاً أن حكومته تنتظر إنجاز مجلسي النواب والدولة لمهمتهم خلال اجتماعهم في القاهرة تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك للتحضير للانتخابات.