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استمرار الضغوط الغربية ضرورة لإنقاذ لبنان
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16 يونيو 2022 02:02

دينا محمود (لندن)

في وقت تتصاعد فيه المخاوف الغربية من التبعات المحتملة لتفاقم العواصف السياسية والاقتصادية والمعيشية التي تضرب لبنان، خاصة على صعيد دفع مزيدٍ من سكانه للهجرة نحو أوروبا والولايات المتحدة، يجمع المحللون على أن بوسع القوى الكبرى في العالم، الاضطلاع بدور أكثر فعالية، لمواجهة الوضع المتأزم حالياً على الساحة اللبنانية.
مفتاح هذا الدور، وفقاً للمحللين، يتمثل في ممارسة ضغوط أميركية أوروبية منسقة، على الطبقة الحاكمة في بيروت، لدفعها للشروع في إجراء الإصلاحات المتعثرة منذ عقود، عبر اتخاذ تدابير من شأنها محاسبة الفاسدين في أوساط النخبة، التي تمسك بزمام الأمور في لبنان، منذ انتهاء الحرب الأهلية مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وسيشكل تفعيل الدور الغربي الغائب على هذا الصعيد، تجسيداً فعلياً للدعم الكلامي الذي يبديه المسؤولون الأميركيون والأوروبيون للإصلاحات المطلوبة في لبنان، دون أن يترافق ذلك مع اتخاذ دولهم أي إجراءات على الأرض تسهم في مواجهة الفساد السياسي والاقتصادي، الذي ترسخت جذوره في لبنان، بما أدى إلى انهيار اقتصاده وتقلص ناتجه المحلي الإجمالي إلى 20.5 مليار دولار في عام 2021، بعدما كان يقارب 55 ملياراً قبل ذلك بثلاث سنوات فحسب.
وفي تصريحات نشرها موقع «بروجيكت سينديكات» الإلكتروني، شدد المحللون على أن نجاح أي تدابير غربية في هذا الشأن، مرهون بأن تطال الأسماء الكبيرة المنخرطة في الفساد، وألا تقتصر على مطاردة الشركاء الصغار في هذه الجرائم ذات الطابع المؤسسي، والتي تشكل أحد العوامل الرئيسة في حالة «السقوط الحر» الحالية في لبنان، التي أدت لخسارة عملته المحلية قرابة 95 في المئة من قيمتها خلال عامين.
ويتطلب نجاح أي تدابير أميركية وأوروبية ترمي لملاحقة الفاسدين أن تكون شاملة لكل الشخصيات السياسية والمصرفية المشتبه في تورطها في جرائم مالية.

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