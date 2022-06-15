مباحثات عراقية لتشكيل «حكومة خدمية»

هدى جاسم (بغداد)

بحث زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس، توحيد الجهود واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لتشكيل «حكومة خدمية» بمشاركة جميع الأطراف السياسية.

وذكر الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن «رئيس الحزب بافل جلال طالباني التقى الأربعاء في بغداد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث دور السلطة القضائية واستقلال المحاكم في تثبيت القانون وحماية الدستور، من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد».

وذكر البيان، أن «الجانبين ناقشا توحيد الجهود واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لتشكيل حكومة خدمية بمشاركة جميع الأطراف السياسية، حكومة تكون مظلة لجميع العراقيين وتعمل على بناء مستقبل مستقر».

على الصعيد نفسه، جدد عمار الحكيم رئيس «تيار الحكمة الوطني» موقفه بعدم المشاركة بالحكومة العراقية الجديدة والاستمرار بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.

ودعا الحكيم في بيان صحفي إلى ضرورة الحوار لتجاوز الخلافات، والخروج من هذه الأزمة وتغليب المصلحة العامة وتطمين الشعب العراقي بتشكيل حكومة قادرة على تقديم الخدمات والتخفيف عن كاهل العراقيين.

وعلى صعيد آخر، أكدت نائبة عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في البرلمان العراقي أن انسحاب «الكتلة الصدرية» من البرلمان العراقي «أحدث صدمة للجميع وقرار غير متوقع».

وقالت النائبة سوزان منصور: إن «التيار الصدري له حضور كبير في الساحة السياسية مثله مثل الإطار التنسيقي، وأن على جميع الأطراف السياسية أن تتفاهم وتتحد من أجل تشكيل حكومة قوية، لأن ابتعاد أي من القوى سيكون خسارة كبيرة للساحة السياسية».