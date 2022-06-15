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تصعيد ميليشيات الحوثي يهدد بنسف الهدنة بالساحل الغربي لليمن
طائرة مسيرة حوثية (أرشيفية)
16 يونيو 2022 01:47

عدن (الاتحاد)

صعَّدت ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها للهدنة الأممية أمس، بهجمات متتالية عبر طيران مسيَّر جنوب الحديدة في الساحل الغربي لليمن.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن ميليشيات الحوثي نفّذت  5 هجمات بطائرات مسيَّرة صوب مواقع عسكرية متفرقة في محور «حيس». 
وفي سياق متصل، أودى لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي بحياة امرأة، أمس، في محافظة البيضاء، بعد 48 ساعة من مقتل مدني ونجله بلغم مماثل جنوب الحديدة. وقالت مصادر محلية: إن «نور علي عبدالله السراري فارقت الحياة بانفجار لغم حوثي في وادي السدر بمنطقة المظبي، آل برمان بمديرية الزاهر آل حميقان».
وكان «أحمد عبدالله زمي، ونجله صبري»، فارقا الحياة، أمس الأول، نتيجة انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي في «حيس».

ميليشيات الحوثي
الساحل الغربي لليمن
الحديدة
اليمن
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