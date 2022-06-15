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أوكرانيا: روسيا تحاول شن هجوم من اتجاهات عدة
جنود أوكرانيون في دبابة
16 يونيو 2022 00:47

قال فاليري زالوجني قائد الجيش الأوكراني، الأربعاء، إن روسيا ركزت هجومها الرئيسي في شمال منطقة لوجانسك حيث تحاول شن هجوم متزامن في تسعة اتجاهات.
وأضاف، في منشور على الإنترنت، أن القوات الأوكرانية "تواصل الكفاح ببسالة (دفاعا) عن منطقة لوجانسك"، مشيرا إلى أن الروس يستخدمون الطائرات والقذائف الصاروخية والمدفعية.
من جهتها، اتهمت روسيا الأربعاء الجنود الأوكرانيين بعرقلة عملية إجلاء مدنيين عبر "ممر إنساني" من مصنع في مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان "الجانب الروسي قدم ممرا إنسانيا من أجل السماح بإجلاء مدنيين من معمل آزوت الكيميائي في سيفيرودونيتسك. ورغم كل الإجراءات (...) أحبطت سلطات كييف العملية الإنسانية".
وأكدت روسيا، أمس الثلاثاء، أنها ستقيم "ممرا إنسانيا" الأربعاء من الساعة 05,00 ت غ حتى الساعة 17,00 ت غ من أجل السماح للمدنيين الذين لجأوا إلى مصنع آزوت بمغادرة سيفيرودونيتسك.

 

المصدر: وكالات
أوكرانيا
هجوم
سيفيرودونيتسك
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