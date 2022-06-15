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إصابة كبير مستشاري الطب في البيت الأبيض بـ«كورونا»
أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري الصحة في البيت الأبيض
15 يونيو 2022 23:22

قالت معاهد الصحة الوطنية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن فحصا سريعا أثبت إصابة أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، بفيروس كورونا المستجد.
 يشغل فاوتشي أيضاً منصب كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن.
وأضافت المعاهد أن فاوتشي تلقى تطعيماته كاملة، بما في ذلك جرعتان تنشيطيتان.
ولعب فاوتشي دورا بارزا في فريق البيت الأبيض لمكافحة مرض كوفيد منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويتمتع مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، وهو اختصاصيّ في علم المناعة، باحترام كبير في الأوساط الطبية في الولايات المتحدة والعالم.

المصدر: رويترز
أنتوني فاوتشي
فيروس كورونا
إصابة
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