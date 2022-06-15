ضربة جديدة لجونسون.. بعد استقالة ثاني مستشار

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضربة قوية جديدة، اليوم الأربعاء، مع إعلان كريستوفر جيدت مستشاره لشؤون مدونة السلوك الوزاري استقالته، وهو ثاني مستشار يستقيل من هذا المنصب ذاته خلال عامين.

ونجا جونسون الأسبوع الماضي من اقتراع على الثقة صوت خلاله 41 من نواب حزبه ضد قيادته.

وكان جيدت قال الشهر الماضي إن على جونسون أن يشرح سبب اعتقاده بأنه لم يخالف مدونة السلوك الوزاري بعد تغريمه لحضور حفل خلال الإغلاق العام بسبب كوفيد-19.

وقال في بيان نُشر على موقع الحكومة على الإنترنت "مع الأسف، أشعر أنه من الصواب أن أستقيل من منصبي كمستشار مستقل لشؤون الوزراء".

ولم يقدم جيدت، الذي كان دوره تقديم المشورة لجونسون في الأمور المتعلقة بمدونة السلوك الوزاري، سببا لاستقالته.

وكان جيدت قد عين في أبريل 2021 بعد خمسة أشهر من استقالة صاحب المنصب السابق احتجاجا على دعم جونسون لوزير تبين أنه خالف القانون.