الخميس 16 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ضربة جديدة لجونسون.. بعد استقالة ثاني مستشار
أرشيفية
15 يونيو 2022 22:51

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضربة قوية جديدة، اليوم الأربعاء، مع إعلان كريستوفر جيدت مستشاره لشؤون مدونة السلوك الوزاري استقالته، وهو ثاني مستشار يستقيل من هذا المنصب ذاته خلال عامين.

ونجا جونسون الأسبوع الماضي من اقتراع على الثقة صوت خلاله 41 من نواب حزبه ضد قيادته.

وكان جيدت قال الشهر الماضي إن على جونسون أن يشرح سبب اعتقاده بأنه لم يخالف مدونة السلوك الوزاري بعد تغريمه لحضور حفل خلال الإغلاق العام بسبب كوفيد-19.

وقال في بيان نُشر على موقع الحكومة على الإنترنت "مع الأسف، أشعر أنه من الصواب أن أستقيل من منصبي كمستشار مستقل لشؤون الوزراء".
ولم يقدم جيدت، الذي كان دوره تقديم المشورة لجونسون في الأمور المتعلقة بمدونة السلوك الوزاري، سببا لاستقالته.

وكان جيدت قد عين في أبريل 2021 بعد خمسة أشهر من استقالة صاحب المنصب السابق احتجاجا على دعم جونسون لوزير تبين أنه خالف القانون.

المصدر: وكالات
بريطانيا
بوريس جونسون
ملكة بريطانيا
آخر الأخبار
دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
الرياضي
دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
اليوم 11:15
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
الإمارات
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
اليوم 11:04
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
الإمارات
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
اليوم 10:46
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
الرياضي
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
اليوم 10:45
توصية أميركية بإعطاء لقاحات كورونا للأطفال بداية من عمر 6 أشهر
عربي ودولي
توصية أميركية بإعطاء لقاحات كورونا للأطفال بداية من عمر 6 أشهر
اليوم 10:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©