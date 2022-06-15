العراق يبدأ رفع إنتاج النفط الخام في حقل حمرين

كشف مسؤول بقطاع النفط العراقي، اليوم الأربعاء، أن شركة نفط الشمال بكركوك تمكنت من إعادة تأهيل وتشغيل محطة حقل حمرين النفطي بطاقة 5000 برميل يومياً.

وقال بركان حسن عبد الله وكيل المدير العام لشركة نفط الشمال في كركوك في بيان صحفي "إن شركة النفط الوطنية العراقية وجهت برفع الطاقة الإنتاجية للحقول النفطية في الرقعة الجغرافية لحقول شركة نفط الشمال في كركوك، وتمت عملية إعادة تأهيل وتشغيل محطة حقل حمرين بوقتٍ قياسيّ وإنجاز المرحلة الأولى للحقل النفطي بعد أن كان قد تعرّض إلى عمليات التخريب والدمار الشامل على أيدي عصابات داعش".

وأوضح أن حجم الدمار كان كبيرًا في المنشآت وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ، إضافةً إلى تدمير وحرق عدد من الآبار النفطية والغازية.

وقال إن التشغيل التجريبي بدأ بعد الانتهاء من تأهيل وربط معظم الآبار النفطية، وبدأت عمليات الإنتاج والعمل جارٍ لتأهيل مرافق الحقل الأخرى بغيةَ الوصول بمعدلات الإنتاج إلى سابق عهدها.

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قد أعلن مؤخرا أن بلاده تخطط لرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل بنهاية عام 2027.

وتبلغ معدلات إنتاج النفط الخام في العراق حاليا نحو 4 ملايين و600 ألف برميل يوميا حسب نظام حصص الإنتاج في البلدان المصدرة للنفط (مجموعة أوبك) وحلفائها منها أكثر من 3 ملايين و300 الف برميل لأغراض التصدير والباقي لسد متطلبات الاستهلاك المحلي لمصافي التكرير وتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.