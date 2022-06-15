«جازبروم» تخفض الغاز المصدّر إلى إيطاليا

قالت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» إن عملاق الغاز الروسي «جازبروم» خفض صادرات الغاز إلى إيطاليا بنحو 15 في المئة اليوم الأربعاء، مضيفة أنها لم تتلق أي تفسير لهذ الخفض.

يأتي هذا التحرك بينما تكبح «جازبروم» أيضاً إمداداتها من الغاز عبر خط الأنابيب «نورد ستريم1» الذي يمر تحت البحر إلى ألمانيا، ملقية باللوم على العقوبات في تعطيل أعمال إصلاح تحتاج للقيام بها في الشبكة.

وقال متحدث باسم شركة الطاقة الإيطالية «تؤكد إيني أن جازبروم أجرت خفضا محدودا في إمدادات الغاز اليوم، بما يصل إلى 15 في المئة تقريبا». وأضاف أن «إيني» تراقب الوضع بشكل متواصل.

واستوردت إيطاليا نحو 40 بالمئة من وارداتها من الغاز العام الماضي من روسيا، أو نحو 29 مليار متر مكعب.