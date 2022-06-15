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السيسي: مصر حريصة على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة
أرشيفية
15 يونيو 2022 22:12

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء موقف مصر الثابت وحرصها على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة ما يتعلق بأمن الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة.

ونقل التلفزيون المصري اليوم عن السيسي قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، التي تزور القاهرة حالياً، إن مصر تعتبر الاتحاد الأوروبي شريكاً أساسياً لها، مؤكداً على موقف مصر بضرورة تغليب لغة الحوار لحل الأزمة الروسية والأوكرانية.

وأوضح السيسي أن الظروف الحالية التي يشهدها العالم تحتم على الجانبين المزيد من التعاون، وأنه تم بحث سبل تحقيق نقلة نوعية في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن وثيقة الشراكة حتى عام 2027 ستحقق مزيداً من التكامل بين مصر والاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات
مصر
عبدالفتاح السيسي
سد النهضة
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