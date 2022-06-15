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تركيا ترد على وثائق للسويد بشأن الانضمام للناتو
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
15 يونيو 2022 22:09

ردت تركيا، اليوم الأربعاء، على وثائق قدمتها السويد بشأن طلب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تعترض عليه أنقرة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن الوثائق التي قدمتها السويد لم تف بتوقعات تركيا. وأضاف جاويش أوغلو أن أي مفاوضات بشأن محاولة السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو يجب أن تلبي مطالب تركيا أولا.
كان البلدان قد تقدما بطلب للانضمام إلى الحلف الشهر الماضي. 
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن تركيا رفضت دعوات من حلف شمال الأطلسي (الناتو) للمشاركة في محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد للتوصل إلى حل بشأن معارضة أنقرة لانضمام الدولتين للتحالف العسكري.
يتطلب الحصول على عضوية الحلف موافقة كل الدول الأعضاء. ما يعني أن موافقة تركيا ضرورية لانضمام الدولتين إلى الحلف.

المصدر: وكالات
مولود جاويش أوغلو
تركيا
السويد
حلف الناتو
الناتو
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