الإمارات تؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي في اليمن

أكدت دولة الإمارات أن اليمن يمر بمرحلة حاسمة في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بالمفاوضات بين طرفي النزاع والتي تهدف إلى خفض التصعيد والتخفيف من معاناة المدنيين، مشيرة إلى فرصة سانحة ونادرة لتحقيق السلام المنشود في اليمن وإنهاء الحرب التي أنهكَت طاقات شعبه.

وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن بشأن الحالة في اليمن ألقته معالي السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «نرحب بهذه التطورات المهمة، وندعو إلى البِناء عليها لضمان نجاحِها والتوصل إلى حلٍ سياسي للنزاع، حيثُ نأمل أنْ تكون الأمور في مسارِها الصحيح، لاسيما مع التقدم الملحوظ الذي شَهِدناهُ في الشهرين الماضيين من حيث انخفاض مستويات العنف وتسهيل حركة الأفراد والبضائع».

وثمّنت الإمارات الانخراط الإيجابي والبناء للحكومة اليمنية في عملية المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة، والمرونة التي تبديها خلال المفاوضات. كما أعربت عن تقديرها لجهود مجلس الأمن والحكومات في المنطقة في دعم العملية التفاوضية، خصوصاً الدور القيادي للمملكة العربية السعودية، وكذلك سَلطنة عُمان.

ودعت الإمارات، بحسب البيان، إلى تكثيف المساعي الدبلوماسية على الصعِد كافة، «حتى لا نفقد الفرص الماثلة في هذه المرحلة الحرجة، والتي تتطلب أيضاً مواصلة الالتزام والانخراط بحسن نية من الجميع».

وكررت التأكيد على ضرورة ضمان مشاركة المرأة اليمنية، بشكلٍ هادف وفاعل، في العملية السياسية، نظراً لدورها المهم في صنعِ سلامٍ شامل ومستدام. وقالت السفيرة في البيان: «إن إشراك الشباب اليمني في هذه الجهود أمر ضروري لضمان أن تعكس وجهات نظرهم وتطلعاتهم ولتمكينهم من القيام بدورٍ إيجابي في مجتمعاتهم».

وأضافت: «إننا ندعو المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لتكثيف جهوده خلال المفاوضات لفتح الطرق الرئيسة المؤدية إلى مدينة تعز على الفور، وليس الفرعية فقط، وذلك للتخفيف من معاناة أكثر من ثلاثة ملايين يمني يعيشون فيها، فضلاً عن أن هذه الخطوة ستسهم في تمهيد الطريق إلى بناء الثقة، وتعزيز الزخم الحالي، وللدفع قدماً بالعملية السياسية».

وأشارت إلى أنه رغم سريان الهدنة، تواصل جماعة «الحوثيين» أنشطة الحشد والتجنيد في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك عبر استمرار حملاتها الواسعة لغرس أفكارها المتطرفة بين الأطفال من خلال ما تطلق عليه «مخيمات صيفية»، في الوقت الذي تقوم فيه بإخضاع الأطفال للتدريبات العسكرية، في انتهاكٍ لخطة العمل التي وقعتها مؤخراً مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.

وأكدت على ضرورة سرعة معالجة وضع خزان صافر النفطي، لتجنب وقوع كارثة بيئية خطيرة، مثمنة إعلان السعودية مؤخراً عن تقديم عشرة ملايين دولار أميركي لهذا الغرض. وأعربت الإمارات عن قلقها إزاء استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، خصوصاً في ظل خطورة تدهور الأوضاع بشكلٍ أكبر مع تفاقم أزمة الغذاء العالمية، بحسب البيان.

وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة: «إن الإمارات تواصل التزامها التاريخي بدعم اليمن وشعبِه في هذه الأوقات الصعبة، حيثُ تعهدت إلى جانب المملكة العربية السعودية، بتقديم حُزمة مساعدات إنسانية واقتصادية مؤخراً تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار أميركي». لكنها أكدت على أن «إنهاء الأزمة الإنسانية لا يمكن أن يتم من دون التوصل إلى حلٍ سياسي، لذلك، يتعين على من يعرقل التوصل لهذا الحل أن يتوقف عن هذه التصرفات التي تطيل معاناة الشعب اليمني».

وفي ختام البيان، قالت الإمارات: «أصبح واضحاً للعيان خطورة المشاريع المتطرفة التي تشكل تهديداً خطيراً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين عندما تتزود بأسلحة متطورة وفتاكة، وعليه، نؤكد على أهمية وجود رد حازم على هذه التهديدات، ومنع الحوثيين من الحصول على أسلحة متطورة، كالطائرات المسيرة والصواريخ»، مشددة على أهمية قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا السياق.





