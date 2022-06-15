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تركيا: روسيا تعرض ممراً آمنا بشأن سفن الحبوب
ميناء بيرديانسك الأوكراني (أرشيفية)
15 يونيو 2022 20:50

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنها عرضت توفير «ممر آمن» لشحنات الحبوب الأوكرانية من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود، لكنها أضافت أنها ليست مسؤولة عن إنشاء الممرات، في حين قالت تركيا، إنه يمكن توجيه السفن بعيداً عن الألغام البحرية.

وتوقفت شحنات الحبوب الأوكرانية منذ الهجوم الروسي وحصار الموانئ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى التوسط في اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية وصادرات الأغذية والأسمدة الروسية، التي تقول موسكو، إنها تضررت بسبب العقوبات.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا «لسنا مسؤولين عن إنشاء ممرات آمنة. قلنا إنه يمكننا توفير ممر آمن في حال إنشاء هذه الممرات».

وأضاف للصحفيين في مقر الأمم المتحدة «من الواضح أن هذا سيتم إما بإزالة الألغام التي زرعها الأوكرانيون في المنطقة أو بضمان فتح ممر حول تلك الألغام».

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في وقت سابق، اليوم، إن الأمر سيستغرق «بعض الوقت» لإزالة الألغام في الموانئ الأوكرانية، وإنه يمكن في الوقت نفسه إنشاء ممر بحري آمن في المناطق الخالية من الألغام بموجب اقتراح الأمم المتحدة، مضيفاً أن أنقرة ما زالت تنتظر رد موسكو على الخطة.

وتخشى كييف من أن إزالة الألغام من موانئها ستجعلها أكثر عرضة للهجوم الروسي من البحر الأسود.

المصدر: وكالات
روسيا
تركيا
أوكرانيا
سفن
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