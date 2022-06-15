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خبراء يراجعون لقاحي «فايزر» و«موديرنا» للأطفال
خبراء يراجعون لقاحي «فايزر» و«موديرنا» للأطفال
15 يونيو 2022 20:11

يبدأ مستشارو الجهات التنظيمية الأميركية اليوم الأربعاء في مراجعة لقاحي شركتي مودرنا وفايزر للأطفال، الأمر الذي يمنح الآباء الفرصة لتطعيم الأطفال وحديثي الولادة ضد فيروس كورونا (كوفيد19-).
وتبحث لجنة الخبراء والمهنيين الطبيين ما إذا كانت ستوصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية بمنح ترخيص للقاحي كوفيد للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 أعوام. 

وعلى الرغم من أن الأطفال يواجهون خطرا محدودا من الإصابة بالفيروس، إلا أنهم مجموعة سكانية ضعيفة ويحرص العديد من الآباء على

حمايتهم من المرض الذي قد يكون مميتا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأطفال والرضع أقل من 5 أعوام يمثلون نحو 442 حالة من بين أكثر من مليون حالة وفاة
مرتبطة بكوفيد19- في الولايات المتحدة. 

ومع ذلك، فإن معدل النقل للمستشفيات بالنسبة لهذه الفئة العمرية لا يزال الأعلى من بين فئات الشباب تحت 18 عاما بنسبة 5ر2 كل 100 ألف شخص، هو ما يؤكد أهمية توفير اللقاحات لهم.

المصدر: وكالات
لقاح كورونا
لقاح كوفيد 19
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