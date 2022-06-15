تعيين رئيس وزراء جديد في الصومال

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عبر هيئة بث وطنية، اليوم الأربعاء إنه عين حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء.

ونصب محمود رئيسا جديدا للبلاد الأسبوع الماضي بعد أن انتخبه البرلمان.

حمزة عبدي بري (48 عاما) نائب من ولاية جوبالاند (جنوب) وعضو في حزب الرئيس. ويأتي تعيينه خلفًا لمحمد حسين روبل الذي تولى هذا المنصب منذ سبتمبر 2020.

وحث رئيس الجمهورية، في بيان رسمي "رئيس الوزراء الجديد على الإسراع في أداء مهامه متمنياً له دوام التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه".

وأمام الصحافيين، أعرب حمزة عبدي بري عن سروره لنيل ثقة الرئيس، مشيرا إلى "المهمة الضخمة الملقاة على عاتقه".

وأضاف "أتعهد بأن أعمل ليل نهار لأداء واجبي (...) وسأشكل حكومة رفيعة المستوى".

تهدد الصومال مجاعةٌ مع تزايد حالات سوء التغذية الحاد في هذه الدولة الواقعة في القرن الأفريقي والتي تكافح موجة جفاف قياسية بعد احتباس الأمطار أربعة مواسم متتالية.

وبالإضافة إلى التصدي للمجاعة التي تلوح في الأفق، يواجه محمود، الذي شغل سابقا منصب الرئيس بين عامي 2012 و2017، حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

أجبر الجفاف المتواصل في الصومال 805 آلاف شخص على النزوح من منازلهم حتى نهاية مايو، حسبما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإغاثة الإنسانية.

وقال مكتب تنسيق الإغاثة الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الصومال إنه سجل أكثر من 33 ألف لاجئ بسبب الجفاف في مايو، بزيادة بنسبة 28% عن أبريل.