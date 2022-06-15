السيسي: العلاقات المصرية الإماراتية ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط

القاهرة (وام)

أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أن العلاقات المصرية الإماراتية مصيرية، وتمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره.

جاء ذلك خلال لقاء فخامته مع معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، ومريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبة الدولة الدائمة لدى الجامعة العربية.

وحمل فخامة الرئيس المصري، خلال اللقاء، رئيس أركان القوات المسلحة، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

بدوره، أكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بتبادل الخبرات في المجال العسكري، إلى جانب مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتم التوافق، خلال اللقاء، على استمرار تعزيز التنسيق والتشاور المنتظم بين مصر والإمارات في ما يتعلق بالتعاون العسكري والأمني، وذلك بالتكامل والتناغم مع مسيرة العلاقات الثنائية المتشعبة بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة، على النحو الذي فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يدعم كذلك أواصر التضامن العربي.

وفي سياق متصل، التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية وذلك خلال زيارته الرسمية للقاهرة.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

كما التقى معالي رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية.

وأكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الإماراتية تتميز بأنها نموذج يحتذى به في العلاقات العربية، من حيث قوتها ومتانتها، وقيامها على أسس راسخة من الاحترام والتقدير المتبادل، والمصالح المشتركة، علاوة على كونها علاقات مستقرة تنمو يوما تلو آخر بشكل ملحوظ، بين البلدين حكومة وشعبا، وفي خط متواز، مع تطابق الرؤى في عديد من الملفات المرتبطة بأمن المنطقة.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الشقيقين.