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دراسة تحذر 11 دولة من نشوب صراعات بسبب أزمة الغذاء
أرشيفية
15 يونيو 2022 18:59

أفادت دراسة لشركة «أليانز تريد» للتأمين أن 11 دولة، معظمها في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، معرّضة لاحتمال مرتفع بنشوب توترات اجتماعية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولفتت إلى أن «عدم إطعام الشعوب يعني تغذية النزاعات».

وجاء في الدراسة التي نُشرت الثلاثاء أن «صدمة الأسعار الغذائية الدولية تشكّل قلقاً كبيراً في الدول التي تستورد الأغذية أو بعضها الذي أصبحت نادرة بسبب الحرب في أوكرانيا، مثل الحبوب».

وتحدّ الصدمة الغذائية من إمكانية الوصول إلى الموارد و«قد تؤدي إلى إسقاط بعض الحكومات».

 وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في نهاية أبريل من «مخاطر حصول اضطرابات اجتماعية» في أفريقيا جنوب الصحراء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

واندلعت حركات احتجاجية عنيفة في عام 2008 في نحو ثلاثين دولة، منها السنغال والكاميرون، بالإضافة إلى المغرب العربي ومنطقة الكاريبي بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية. وتستورد أفريقيا جنوب الصحراء 85% من القمح الذي تستهلكه، وبكميات كبيرة تحديدًا في تنزانيا وساحل العاج والسنغال وموزمبيق، حسبما قال صندوق النقد الدولي في نهاية أبريل.

المصدر: وكالات
أزمة غذائية
أفريقيا
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