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تركيا ترفض لقاء السويد وفنلندا حول انضمامهما لـ«الناتو»
شعار حلف شمال الأطلسي
15 يونيو 2022 18:40

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن تركيا رفضت دعوات من حلف شمال الأطلسي «الناتو» للمشاركة في محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد للتوصل إلى حل بشأن معارضة أنقرة لانضمام الدولتين للتحالف العسكري.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات، لم تفصح عنها، القول إن تركيا طالبت بمقترحات ملموسة من هلسنكي وستوكهولم لتبديد مخاوف أنقرة بشأن الإرهاب، قبل الموافقة على المحادثات التي سوف تجرى بوساطة.
وبحسب التقرير، اضطر مسؤولو «الناتو» إلى محاولة التوسط في اتفاق من خلال المحادثات الثنائية، مع كل دولة على حدة.
وقال أحد المصادر للصحيفة إن اجتماعاً مقرراً، اليوم الأربعاء، بين مسؤولين من الثلاثة دول وبوساطة مسؤول رفيع المستوى من «الناتو»، لم يعقد.
قدمت السويد وفنلندا طلبيهما رسمياً للانضمام إلى التحالف الغربي. لكن الحصول على العضوية يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء. ما يعني أن موافقة تركيا ضرورية لانضمام الدولتين إلى الحلف.

المصدر: د ب أ
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