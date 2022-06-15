موجة حر مبكرة تجتاح أوروبا

امتدت موجة الطقس الحار المبكرة بشكل غير معتاد في إسبانيا إلى وسط وشمال شرق البلاد يوم الأربعاء بعد أن بدأت مطلع هذا الأسبوع.

وفي العاصمة مدريد، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و40 درجة مئوية، كما يتوقع أن تصل الحرارة في سرقسطة إلى 45 درجة مئوية يوم السبت.

وهناك توقعات بتسجيل حرارة تبلغ 36 درجة مئوية في جزيرة مايوركا السياحية الشهيرة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت درجات الحرارة قليلاً في مناطق جنوب إسبانيا، والتي تضررت بشكل خاص حتى الآن: ففي إشبيلية، من المتوقع وصول الحرارة إلى 39 درجة مئوية، وفي قرطبة يتوقع أن تصل إلى 41 درجة مئوية.

وكانت درجات الحرارة قد ارتفعت في الأيام القليلة الماضية إلى 43 درجة مئوية.

ونصحت السلطات السكان بتناول الكثير من الماء، ووجبات خفيفة فقط، والابتعاد عن الشمس لفترات طويلة، وتجنب المجهود البدني واستشارة الطبيب عند الشعور بأول علامة على الإصابة بضربة شمس.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه من الممكن أن تهدأ الموجة الحارة في نهاية الأسبوع، لكن هذا ليس مؤكداً.

وإلى جانب الجفاف الشديد، تزيد الحرارة أيضاً من مخاطر حرائق الغابات والأدغال. ومنذ بداية العام، احترق أكثر من 19 ألف هكتار من الغابات.

وذكرت شبكة «آر.تي.في.إي» التليفزيونية الحكومية نقلاً عن بيانات لنظام مراقبة الأرض الأوروبي كوبرنيكوس أن هذه المساحات تصل إلى ضعف متوسط المساحات التي احترقت في الفترة نفسها في الأعوام من 2006 إلى 2021.

كان جنوب إسبانيا قد شهد في مايو، موجة حارة مبكرة وصلت الحرارة فيها إلى 41 درجة مئوية. وكتبت صحيفة إل باييس في ذلك الوقت: «الصيف يأكل الربيع».

وتواجه فرنسا أيضاً موجة حارة تصل درجات الحرارة فيها إلى 40 درجة مئوية، والتي يهدد بعدها الطقس القاسي مناطق من البلاد في نهاية الأسبوع.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم الأربعاء بأنه من المتوقع تسجيل أعلى درجات الحرارة من الخميس إلى السبت، حيث تظل الحرارة أعلى 20 درجة مئوية حتى أثناء الليل. وفي باريس، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية يوم السبت.

ومثل الحال في إسبانيا، دعت السلطات الفرنسية السكان إلى حماية أنفسهم وتناول الكثير من السوائل.

وانتشرت إعلانات في محطات قطارات الضواحي في باريس لحمل ما يكفي من الماء للشرب وأيضاً للاعتناء بالركاب الآخرين.

واستمرت الحرائق في الاشتعال في جنوب فرنسا، حيث أعلنت مقاطعة لوزير اليوم الأربعاء أن 120 من رجال الإطفاء واصلوا التصدي لحريق اندلع في اليوم السابق في منطقة ماس-سانت-تشيلي. وتم إغلاق طريق ريفي، ودمرت النيران 70 هكتاراً من الغابات.



