أميركا توجه نداء للدول الغربية بشأن أوكرانيا

دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، الدول الغربية إلى "تكثيف" عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال أوستن، في بروكسل "علينا تكثيف التزامنا المشترك كي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا لضمان أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، عن مواطنيها وأراضيها".

وجاءت تصريحات أوستن أثناء اجتماع للدول الأعضاء في "مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا" التي شكّلتها الولايات المتحدة لدعم كييف في مقرّ حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأرسلت الولايات المتحدة والدول الغربية أسلحة إلى أوكرانيا بينها أنظمة صواريخ متطورة كانت تطالب بها كييف.