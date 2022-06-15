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«الصحة العالمية» تدرس تقارير عن الحمض النووي لـ«جدري القردة»
تعبيرية
15 يونيو 2022 17:57

قالت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن المنظمة تدرس تقارير تفيد باكتشاف فيروس جدري القرود في السائل المنوي للمرضى، لبحث إمكانية انتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي.

ومع ذلك، أكدت المنظمة أن الفيروس ينتقل بشكل أساسي عن طريق التخالط الشخصي الوثيق.

في الأيام الأخيرة، اكتشف العلماء الحمض النووي للفيروس في السائل المنوي لعدد من المرضى المصابين بجدري القرود في إيطاليا وألمانيا، بما في ذلك عينة تم اختبارها معملياً تشير إلى أن الفيروس الموجود في السائل المنوي لمريض واحد كان قادراً على إصابة شخص آخر والتكاثر.

وقالت كاثرين سمولوود، مسؤولة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في إفادة صحفية، إنه من غير المعروف ما إذا كانت التقارير الأخيرة تعني أن فيروس جدري القرود يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وأبلغت نحو 30 دولة عن أكثر من 1300 حالة إصابة بالمرض، معظمها في أوروبا، منذ أوائل مايو.

المصدر: وكالات
جدري القرود
منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية
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