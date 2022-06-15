زيلينسكي يوجه اتهامات جديدة إلى روسيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، روسيا بالسعي للسيطرة على دول أخرى.

وقال، في خطاب ألقاه أمام البرلمان التشيكي عبر رابط فيديو "روسيا ليست مهتمة بمدننا ماريوبول وسيفيرودونيتسك وخاركيف وكييف فحسب. لا. فطموحاتها موجهة إلى منطقة شاسعة تمتد من وارسو إلى صوفيا".

ووارسو عاصمة بولندا وصوفيا هي عاصمة جمهورية بلغاريا وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ودعا زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي إلى السماح لبلاده بالانطلاق على طريق الانضمام إلى التكتل، مطالبا بتشديد عقوبات الاتحاد على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي.

وفرض الاتحاد الأوروبي ست جولات من العقوبات على روسيا، وتريد أوكرانيا فرض مجموعة سابعة لزيادة الضغط على موسكو لإنهاء العملية.

من المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية عن قرار بشأن طلب أوكرانيا الحصول على وضع الدولة المرشحة هذا الأسبوع قبل قمة الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل.

وسيكون الحصول على وضع الدولة المرشحة خطوة أولى في عملية طويلة للانضمام.

وقال زيلينسكي إن "منح أوكرانيا الآن وضع الدولة المرشحة هو دليل على أن الوحدة الأوروبية شيء حقيقي وأن القيم الأوروبية حقيقة واقعة وليست شيئاً منصوصاً عليه فقط في وثائق بعينها".

ومضى قائلاً إن الشعب التشيكي، بعد الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، يعرف كيف تنتهي التسوية وماذا يأتي من وراء تقديم التنازلات.