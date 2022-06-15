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شي لبوتين: على الجميع العمل على حل أزمة أوكرانيا
من لقاء سابق لشي وبوتين
15 يونيو 2022 17:44

قال التلفزيون الرسمي الصيني إن الرئيس شي جين بينغ أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء أنه يتعين على جميع الأطراف العمل على حل الأزمة الأوكرانية "بطريقة تتحلى بالمسؤولية".

وكانت الصين قد رفضت إدانة تحركات روسيا في أوكرانيا وحثت على التوصل إلى حل عن طريق التفاوض.

وأكد شي في الاتصال مجددا استعداده للمساعدة في التوصل إلى حل. وتزايد التقارب بين الصين وروسيا في السنوات الأخيرة ووقع بوتين وشي في فبراير الماضي على شراكة استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى التصدي للنفوذ الأميركي.

وفتحت روسيا والصين يوم الجمعة جسرا جديدا عبر الحدود في أقصى الشرق تأملان أن يساعد في تعزيز التجارة بين البلدين في الوقت الذي ترزح فيه موسكو تحت وطأة عقوبات غربية صارمة فرضت عليها بسبب حربها في أوكرانيا.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
الصين
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