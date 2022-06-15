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«بشرى سارة» للمصريين بشأن أسعار الكهرباء
من القاهرة
15 يونيو 2022 17:51

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن الحكومة سترجئ قرار زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر اعتباراً من يوليو.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي "الحكومة المصرية ستتحمل أعباء الإرجاء، فضلاً عن تحملها أعباء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، ما يضع أعباء على الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه (533.9 مليون دولار)".

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال أمس الثلاثاء في حديث مع الصحفيين خلال افتتاح مشروعات للإنتاج الحيواني والألبان "هناك اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين، لكن في ذات الوقت يجب أن تعلموا أن قدرتنا على دعم المحروقات بهذه الطريقة سيكلفنا الكثير".

تتطلع الحكومة لتقليص دعم أسعار الطاقة للمستهلكين في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة، وكانت قد قالت في وقت سابق إنه سيلغَى تماماً بنهاية السنة المالية 2021-2022، لكنها أعلنت في يونيو حزيران الماضي مد فترة رفع الدعم ثلاث سنوات جديدة.

المصدر: وكالات
مصر
مصطفى مدبولي
الكهرباء
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