فرنسا تعتقل مسؤولًا كبيراً بـ«داعش» في مالي

ألقى جنود فرنسيون القبض على مسؤول إرهابي كبير الأحد في مالي في منطقة حدودية فيما يُنهي الجيش الفرنسي انسحابه من الدولة الافريقية، حسبما أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية الأربعاء.

وأفادت هيئة الأركان أن في "ليل 11 إلى 12 يونيو 2022 أدت عملية نفذتها" القوة الفرنسية المناهضة للإرهاب "برخان (...) إلى القبض على أمية ولد البقاعي المسؤول الكبير في تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى".

وقال مصدر أمني لـ«فرانس برس» إن الإرهابي "الذي كان يجب أن يخلف للأمير" الزعيم السابق لتنظيم داعش في الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي الذي قتلته القوات الفرنسية في أغسطس 2021، "كان لديه مهارات في التعامل مع المتفجّرات".

وكان البقاعي زعيم التنظيم في الصحراء الكبرى في غورما في مالي وفي أودالان في شمال بوركينا فاسو، بحسب الأركان العامة الفرنسية. ولفت المصدر نفسه إلى أن البقاعي "نظّم عدة هجمات على عدة قواعد عسكرية مختلفة في مالي، بما فيها قاعدة جاو.

وقاد شبكات تركيب عبوات ناسفة".

وأكّد نائب محلي اعتقال البقاعي "خلال تدخل مروحية في معسكر" في قطاع تيسيت، على الجانب المالي مما يسمى منطقة المثلث الحدودي على حدود بوركينا فاسو والنيجر.