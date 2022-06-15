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رئيس وزراء كندا يعلن إصابته للمرة الثانية بـ«كورونا»
جاستن ترودو
15 يونيو 2022 15:47

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين إصابته للمرة الثانية في أقل من خمسة أشهر بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه بحالة جيدة، لكنه يعزل نفسه.

وقال ترودو على تويتر: «جاءت نتيجة اختباري لكوفيد-19 إيجابية. سوف أتبع إرشادات الصحة العامة وأعزل نفسي (...) أشعر أني بخير». وكان ترودو الذي تلقى الجرعات الثلاث من لقاح كوفيد قد أصيب بالفيروس في نهاية يناير.

وجاءت إصابة ترودو للمرة الثانية في أعقاب رحلته إلى الولايات المتحدة لحضور قمة الأميركيتين، وهو استغل إعلان إصابته للترويج مجدداً للقاحات كوفيد، قائلاً إن افتقاره إلى الأعراض الشديدة يعود «لأنني تلقيت جرعات اللقاح».

وحض رئيس الوزراء الكندي الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بعد على القيام بذلك، وأيضاً «الحصول على جرعة تعزيزية»، قائلاً: «دعونا نحمي نظام الرعاية الصحية لدينا وبعضنا البعض وأنفسنا».

وفي يناير غاب ترودو عن حضور جلسة انعقاد البرلمان بعد عطلة عيد الميلاد لإصابته بالفيروس مع اثنين من أبنائه.

المصدر: وكالات
جاستن ترودو
كورونا
كندا
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