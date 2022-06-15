بايدن يهدد مصافي النفط الأميركية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن لمصافي النفط الأميركية إن هامش الربح غير المسبوق غير مقبول، ودعا إلى «تحرك فوري» لتحسين السعة، حيث إن ارتفاع أسعار الجازولين (البنزين) يغذي التضخم القياسي والمخاوف بحدوث ركود، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر بايدن في خطاب أُرسل لكبرى شركات النفط اليوم الأربعاء: «في وقت الحرب، هوامش ربح المصافي الأعلى من المعتاد التي يتم تمريرها مباشرة للأسر الأميركية، غير مقبول».

وأضاف بايدن أن إدارته مستعدة لاتخاذ أي خطوات «معقولة وملائمة» من شأنها أن تساعد الشركات على زيادة الإنتاج على المدى القريب، وقال إنه سوف يأمر وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم بعقد اجتماع طارئ في هذا الشأن في الأيام المقبلة.

وأضاف الرئيس أن الحكومة الاتحادية سوف تجري محادثات مع المجلس الوطني للبترول -وهو لجنة استشارية تمثل الصناعة- ودعا الشركات إلى تقديم توضيح لوزارة الطاقة عن سبب خفضهم السعة وما الذي يمكن فعله للتصدي لأسعار الغاز التي يبلغ متوسطها حالياً أكثر من خمسة دولارات للجالون في مختلف أنحاء العالم.