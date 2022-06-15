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زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات على روسيا
زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات على روسيا
15 يونيو 2022 15:29

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على تشديد العقوبات على روسيا، محذراً من أن القوات الروسية قد تهاجم دولاً أخرى بعد هجومها على بلاده.
وكرر زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام مجلسي البرلمان التشيكي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، دعوات للاتحاد الأوروبي للسماح لأوكرانيا بالبدء في إجراءات الانضمام إلى التكتل المكون من 27 دولة من خلال منحها وضع الدولة المرشحة.
وقال: «مثلما حدث في السابق، الهجوم الروسي لأوكرانيا هو الخطوة الأولى التي تحتاجها القيادة الروسية لفتح الطريق إلى دول أخرى.. لغزو شعوب أخرى».

 

المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
روسيا
أوكرانيا
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