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موجة حر تجتاح أوروبا
صورة ظلية للأشجار أثناء غروب الشمس بينما تضرب موجة الحر أوروبا ، في بورلون ، فرنسا
15 يونيو 2022 14:05

من المتوقع أن تجتاح موجة الحر أنحاء أوروبا في الأيام المقبلة، حيث تسيطر منطقة للضغط العالي على الغلاف الجوي في أوروبا، محاصرة الحرارة فيما يسمى أحيانا بـ"القبة الحرارية".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أنه من المحتمل أن ترتفع درجات الحرارة في جنوب إسبانيا إلى 42 درجة اليوم الأربعاء، مع اقتراب الحرارة في معظم أنحاء البلاد من 40 درجة مئوية، وهو المستوى الذي تم تسجيله أيضا في العاصمة مدريد أمس الثلاثاء.وعادة ما يحل هذا الارتفاع في درجات الحرارة في وقت لاحق في الصيف.

كما تدفع الرياح الجنوبية بالغبار الصحراوي إلى الشمال، ما يؤدي إلى تدهور جودة الهواء وتقليل الرؤية.

ويستعد سكان عواصم أوروبية أخرى: باريس وروما ولندن، للظروف الطقسية القاسية.

وقالت مايكا رانتانين، وهي باحثة في المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية: "سوف تشتد موجة الحر على مدار الأسبوع ... سوف تزداد الأمور سوءا يوما بعد يوم". 

المصدر: وكالات
درجات الحرارة
الغلاف الجوي
أوروبا
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