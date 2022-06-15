الخميس 16 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ألمانيا: موجة كورونا الصيفية أصبحت حقيقة
ألمانيا: موجة كورونا الصيفية أصبحت حقيقة
15 يونيو 2022 13:20

في ضوء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، نصح وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة بالحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة للفيروس.
وقال لاوترباخ في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: «للأسف أصبحت موجة الصيف المتوقعة حقيقة واقعة. يعني هذا القليل من الاسترخاء للأسابيع المقبلة»، موضحا أن التأثير الصيفي الملحوظ سابقا في الحد من انتشار الجائحة يتلاشى هذه المرة، مشيراً إلى أن السبب في ذلك، ضمن أمور أخرى، هو أن متحور الفيروس المنتشر حاليا يمكن انتقاله بسهولة شديدة، ذلك إلى جانب انتهاء تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية تقريبا.
وقال لاوترباخ: «لذلك أوصي بشدة بتطعيم كبار السن وأولئك الذين أصيبوا بالمرض في السابق مرة أخرى»، موضحاً أن هذا لا يمنع بالضرورة العدوى، لكنه يمنع تطور المرض لمضاعفات شديدة.
وسجلت ألمانيا اليوم الأربعاء ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

 

المصدر: د ب أ
فيروس كورونا
ألمانيا
آخر الأخبار
"الإمارات للتنمية".. حلول تمويلية مرنة لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة
الاقتصادي
"الإمارات للتنمية".. حلول تمويلية مرنة لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة
اليوم 11:19
دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
الرياضي
دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
اليوم 11:15
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
الإمارات
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
اليوم 11:04
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
الإمارات
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
اليوم 10:46
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
الرياضي
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
اليوم 10:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©