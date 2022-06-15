ألمانيا: موجة كورونا الصيفية أصبحت حقيقة

في ضوء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، نصح وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة بالحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة للفيروس.

وقال لاوترباخ في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: «للأسف أصبحت موجة الصيف المتوقعة حقيقة واقعة. يعني هذا القليل من الاسترخاء للأسابيع المقبلة»، موضحا أن التأثير الصيفي الملحوظ سابقا في الحد من انتشار الجائحة يتلاشى هذه المرة، مشيراً إلى أن السبب في ذلك، ضمن أمور أخرى، هو أن متحور الفيروس المنتشر حاليا يمكن انتقاله بسهولة شديدة، ذلك إلى جانب انتهاء تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية تقريبا.

وقال لاوترباخ: «لذلك أوصي بشدة بتطعيم كبار السن وأولئك الذين أصيبوا بالمرض في السابق مرة أخرى»، موضحاً أن هذا لا يمنع بالضرورة العدوى، لكنه يمنع تطور المرض لمضاعفات شديدة.

وسجلت ألمانيا اليوم الأربعاء ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.